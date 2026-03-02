Vola il Terranuova Traiana

Il Terranuova Traiana ha vinto 2-0 contro il Foligno Calcio in una partita decisiva per la corsa ai play-off. La squadra di Arezzo aveva subito una sconfitta contro il Prato in precedenza, ma questa vittoria rappresenta un passo importante nel campionato. La partita si è svolta il 2 marzo 2026 e ha visto la squadra di casa ottenere i tre punti in uno scontro diretto.

Arezzo, 02 marzo 2026 – Dopo la sconfitta contro il Prato, il Terranuova Traiana si riscatta battendo 2-0 il Foligno Calcio in uno scontro diretto di fondamentale importanza per la corsa ai play-off. Nonostante un buon avvio del Foligno, la squadra biancorossa ha imposto il proprio gioco, sfruttando un gol olimpico e l'inferiorità numerica degli ospiti per chiudere la partita con sicurezza. Il match si apre con il Foligno pericoloso con Falasca, ma Pagnini risponde presente. Al 37' il Terranuova Traiana sblocca il risultato con un gol olimpico di Degl'Innocenti, direttamente da calcio d'angolo. Pochi minuti dopo, il Foligno resta in dieci uomini per l'espulsione di Khribech già ammonito, condizionando il proseguimento del match.