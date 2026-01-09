Terranuova Traiana all’esame Scandicci

Il Terranuova Traiana si prepara alla sfida casalinga contro lo Scandicci, dopo aver vinto di misura contro il Poggibonsi allo “Stefano Lotti”. La squadra di mister Becattini affronta questa partita nel contesto del campionato 2026, con lo Scandicci in forma dopo la netta vittoria contro il Sansepolcro. Un incontro importante per entrambe le formazioni, che si contendersanno punti fondamentali per la classifica.

Arezzo, 09 gennaio 2026 – Dopo la vittoria di misura ottenuta allo “Stefano Lotti” contro il Poggibonsi, fanalino di coda, il Terranuova Traiana di mister Becattini si prepara al debutto casalingo del 2026 contro lo Scandicci, reduce dal convincente successo per 5-0 in casa contro il Sansepolcro. I biancorossi vogliono vendicare la sconfitta subita all’andata e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, restando lontani dai pericoli dei play-out o della retrocessione diretta. Finora, il Terranuova ha ottenuto 28 punti con 8 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, realizzando 13 gol e subendone 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

