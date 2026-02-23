Terra dei Fuochi 6 sequestri e 7 denunce tra Arzano e Melito | controlli su 17 aziende

Un'operazione ha portato al sequestro di sei aziende tra Arzano e Melito, a causa di pratiche illegali legate allo smaltimento dei rifiuti. Durante i controlli, sono state denunciate sette persone e applicate sanzioni per circa 30 mila euro. Le autorità hanno verificato che alcune imprese non rispettavano le norme ambientali, accumulando rifiuti tossici vicino alle zone residenziali. I controlli continueranno nelle prossime settimane per tutelare la comunità.

Sei sequestri, sette persone denunciate e tredici sanzioni amministrative per circa 30mila euro di multe. È questo il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli tra Arzano e Melito nell’ambito dei controlli contro i reati ambientali nella Terra dei Fuochi. Prosegue dunque l’azione di contrasto all’illegalità ambientale, in attuazione degli indirizzi operativi impartiti a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. L’attività è stata coordinata dal Comandante Lucia Rea e disposta nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Terra dei Fuochi, maxi blitz della Polizia Metropolitana: 14 sequestri tra aziende e veicoli tra Scampia, Secondigliano e ArzanoLa Polizia Metropolitana di Napoli ha sequestrato 14 mezzi e aziende tra Scampia, Secondigliano e Arzano, in seguito a controlli contro l’abusivismo ambientale.

Terra dei Fuochi: sequestrate officine abusive e attività fuorilegge tra Melito, Arzano e Sant’AntimoNella zona della Terra dei Fuochi, le forze dell’ordine hanno messo a segno diversi sequestri.

Terra dei Fuochi, scatta l’operazione bonifiche da 6,4 milioni: pulizia in 17 siti tra Caserta e GiuglianoEntra nel vivo la fase operativa per il risanamento ambientale della Terra dei Fuochi. Sotto la guida del Commissario unico per le bonifiche, il Generale Giuseppe Vadalà, sono state avviate ufficialme ... ilcrivello.it

Terra dei Fuochi, parte rimozione rifiuti in 17 siti del Casertano e a Ponte RiccioSono partite le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti nei 17 siti del Casertano ricadenti nella Terra dei Fuochi, e individuati perché contaminati dal punto di vista ambientale dal Commiss ... ansa.it

