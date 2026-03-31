Terni mangimificio 4 Fish | Investimenti sugli impianti odori abbattuti dell’80% Siamo ampiamente sotto i limiti

Un mangimificio di Terni ha completato un investimento sugli impianti che ha portato a una riduzione dell’80% delle emissioni odorose. Secondo la società, l’azienda si trova ora ben al di sotto dei limiti previsti dalle normative vigenti. L’intervento ha riguardato specifici sistemi di controllo e trattamento delle emissioni, con l’obiettivo di limitare l’impatto ambientale dell’attività produttiva.

Un abbattimento significativo delle unità olfattometriche, grazie a un importante investimento portato a termine all’interno dell’azienda 4 Fish. La prima commissione ha svolto un sopralluogo all’interno dell’azienda, proprio per constatare con mano i risultati ottenuti a partire dal 2023. Erano presenti il vicesindaco Paolo Tagliavento, l’imprenditore Rossi e l’ingegnere Alan Tonon, che ha spiegato ai Consiglieri comunali gli interventi effettuati. Una spiegazione che si origina dalla tipologia di lavoro che viene effettuata: “Il processo prevede la lavorazione delle materie prime in modo meccanico, per poi essere mescolate e compattate in granuli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Terni, mangimificio 4 Fish: “Carica di odore abbattuta. Impianto a plasma freddo e torre di lavaggio investimenti determinanti”Un abbattimento significativo delle unità odorigene, grazie a un importante investimento portato a termine all’interno dell’azienda 4 Fish. Fonderie di Assisi, l'azienda rassicura sull'inquinamento: "Valori ampiamente sotto i limiti"I dati, frutto di una ricerca finanziata da Inail, tengono conto di un monitoraggio ambientale e biologico durato oltre un anno "Nessun pericolo per...