Fonderie di Assisi l' azienda rassicura sull' inquinamento | Valori ampiamente sotto i limiti

Le Fonderie di Assisi rassicurano: i livelli di inquinamento sono sotto controllo. L’azienda specifica che non c’è pericolo per abitanti e lavoratori, perché i valori ambientali sono ampiamente entro i limiti stabiliti. La situazione, secondo quanto affermano, è sotto controllo e non c’è motivo di preoccupazione.

I dati, frutto di una ricerca finanziata da Inail, tengono conto di un monitoraggio ambientale e biologico durato oltre un anno "Nessun pericolo per abitanti e lavoratori, valori ambientali ampiamente entro i limiti sia nello stabilimento che nel territorio circostante". La rassicurazione viene dalle Fonderie di Assisi che, con una nota, diffondono i risultati della recente ricerca finanziata da Inail e condotta dal dipartimento di chimica dell’Università La Sapienza di Roma, CNR-Istituto Inquinamento Atmosferico, dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, Università di Tor Vergata e dipartimento di prevenzione ASL Umbria 1.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Fonderie Assisi La Regione: «Valori medi annuali delle polveri sottili ampiamente entro i limiti di legge» La Regione comunica che i valori medi annuali delle polveri sottili e di altre sostanze inquinanti sono rimasti ampiamente entro i limiti di legge. Superati i limiti di Pm10 nell'aria: scattano i divieti anti-inquinamento L'Arpac ha rilevato il superamento dei limiti di Pm10 nell'aria a San Felice a Cancello, causando l'attivazione dei divieti anti-inquinamento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fonderie Assisi Argomenti discussi: Menzogne e fandonie: l'imprenditore Tacconi finisce a giudizio per i post su Facebook contro gli ambientalisti; 'Menzogne e fandonie': l'imprenditore Tacconi finisce a giudizio per i post su Facebook contro gli ambientalisti; Interactivo torna in Umbria: Dinner Experience e Show Multimediale. Fonderie di Assisi, ricerca finanziata da Inail: Nessun pericolo per abitanti e lavoratori, valori ambientali ampiamente entro i limitiFonderie di Assisi, ricerca finanziata da Inail: Nessun pericolo per abitanti e lavoratori, valori ambientali ampiamente entro i limiti ... assisinews.it Fonderia Assisi: «Studio su inquinamento atmosferico non evidenzia criticità»Un monitoraggio ambientale e biologico durato oltre un anno, finanziato da Inail e condotto da un gruppo di ricerca composto da Università La Sapienza di Roma, Cnr-Istituto sull’inquinamento atmosferi ... umbria24.it Fonderie di Assisi, “Nessun pericolo per le persone e valori ambientali ampiamente entro i limiti” | Lo studio #tuttoggi #Assisi #EconomiaLavoro #ambiente #assisi #economia #fonderieassisi #fonderieextacconi #ricerca #santamariadegliangeli | http://ow.ly/atV - facebook.com facebook Fonderie di Assisi, “Nessun pericolo per le persone e valori ambientali ampiamente entro i limiti” | Lo studio #tuttoggi #Assisi #EconomiaLavoro #ambiente #assisi #economia #fonderieassisi #fonderieextacconi #ricerca #santamariadegliangeli | ow.ly/atVo106 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.