Terni mangimificio 4 Fish | Carica di odore abbattuta Impianto a plasma freddo e torre di lavaggio investimenti determinanti

In un’azienda di produzione di mangimi a Terni, sono stati completati lavori di miglioramento che hanno portato a una riduzione significativa delle emissioni odorigene. L’intervento ha coinvolto l’installazione di un impianto a plasma freddo e di una torre di lavaggio, con investimenti ritenuti determinanti per il risultato ottenuto. Questa operazione mira a contenere l’impatto ambientale dell’attività industriale.

Un abbattimento significativo delle unità odorigene, grazie a un importante investimento portato a termine all’interno dell’azienda 4 Fish. La prima commissione ha svolto un sopralluogo all’interno dell’azienda, proprio per constatare con mano i risultati ottenuti a partire dal 2023. Erano presenti il vicesindaco Paolo Tagliavento, l’imprenditore Rossi e l’ingegnere Alan Tonon, che ha spiegato ai Consiglieri comunali gli interventi effettuati. Una spiegazione che si origina dalla tipologia di lavoro che viene effettuata: “Il processo prevede la lavorazione delle materie prime in modo meccanico, per poi essere mescolate e compattate in granuli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, mangimificio 4 Fish: “Carica di odore abbattuta. Impianto a plasma freddo e torre di lavaggio investimenti determinanti” Articoli correlati Leggi anche: Elimina l’odore sgradevole dalla tua lavastoviglie in un solo lavaggio: ecco come fare