Oggi 27 febbraio San Gregorio di Narek | anticipò il dogma dell’Immacolata Concezione

Oggi si ricorda San Gregorio di Narek, un teologo e filosofo armeno. La sua opera e le sue riflessioni anticiparono di secoli uno dei principali dogmi mariani, ufficialmente proclamati molto tempo dopo. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per la storia della teologia e della spiritualità, lasciando un’eredità che ancora oggi viene studiata e discussa.

San Gregorio di Narek fu un teologo e filosofo mistico armeno e preannunciò con tanti secoli di anticipo uno dei dogmi mariani, successivamente proclamati dalla Chiesa. Oggi, 27 febbraio viene ricordato san Gregorio di Narek, teologo armeno che fu anche filosofo e mistico. La profondità delle sue idee teologiche e l’originalità del suo pensiero che apportava un elemento di novità sempre nel rigore della dottrina dogmatica lo hanno reso celebre e la sua fama perdura nel corso dei secoli. Con molta probabilità nacque ad Andzevatsik, in Armenia, intorno all’anno 950, in una famiglia di letterati, che influì notevolmente nella sua formazione culturale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

