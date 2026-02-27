Oggi 27 febbraio San Gregorio di Narek | anticipò il dogma dell’Immacolata Concezione

Oggi si ricorda San Gregorio di Narek, un teologo e filosofo armeno. La sua opera e le sue riflessioni anticiparono di secoli uno dei principali dogmi mariani, ufficialmente proclamati molto tempo dopo. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per la storia della teologia e della spiritualità, lasciando un’eredità che ancora oggi viene studiata e discussa.

San Gregorio di Narek fu un teologo e filosofo mistico armeno e preannunciò con tanti secoli di anticipo uno dei dogmi mariani, successivamente proclamati dalla Chiesa. Oggi, 27 febbraio viene ricordato san Gregorio di Narek, teologo armeno che fu anche filosofo e mistico. La profondità delle sue idee teologiche e l'originalità del suo pensiero che apportava un elemento di novità sempre nel rigore della dottrina dogmatica lo hanno reso celebre e la sua fama perdura nel corso dei secoli. Con molta probabilità nacque ad Andzevatsik, in Armenia, intorno all'anno 950, in una famiglia di letterati, che influì notevolmente nella sua formazione culturale. Gregorio nacque, probabilmente, intorno all'anno 950, ad Andzevatsik, in Armenia, odierna Turchia, in una famiglia di letterati. Perse la madre che era ancora ragazzo e il padre fu nominato vescovo.