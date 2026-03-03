Terni il passaggio della Tirreno-Adriatico ‘sposta’ il mercatino | Caratteristiche inconciliabili con il regolare svolgimento ORDINANZA

A Terni, il passaggio della Tirreno-Adriatico ha causato lo spostamento del mercatino del mercoledì. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per permettere che il mercatino si svolga regolarmente, sottolineando che le caratteristiche dell’evento ciclistico e le esigenze del mercato non sono compatibili. La decisione mira a garantire la continuità degli eventi senza interferenze.

Un'ordinanza è stata firmata dal sindaco Stefano Bandecchi per consentire il regolare svolgimento del tradizionale mercatino del mercoledì e della Tirreno-Adriatico. Il passaggio – tra l'altro all'ora di pranzo – della terza tappa della 'Due Mari' è previsto per mercoledì 11 marzo, anche in viale.