Una donna di Scandicci ha impedito che un uomo portasse via il suo bambino di cinque anni, nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. L’uomo si sarebbe avvicinato al bambino alla pista di pattinaggio, tentando di portarlo via. La donna ha subito reagito, riuscendo a bloccare il tentativo e a mettere in fuga l’aggressore. La polizia è arrivata sul posto poco dopo e sta indagando sull’accaduto. La famiglia del bambino è sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere il gesto.

(Adnkronos) – Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci (Firenze). L'uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe cercato di sottrarre il piccolo, attorno ai 5 anni, alla madre e che, dopo alcuni momenti di estrema tensione, colluttazione e urla, avrebbe desistito e sarebbe poi fuggito. È stata la stessa donna a chiamare i carabinieri e denunciare poi l'accaduto, sul quale adesso i militari dell'Arma stanno svolgendo delle indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Scandicci, una donna sventa il tentato rapimento del figlio di 5 anni

