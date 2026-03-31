Facciamo due palleggi insieme il trucco per scoprire il nome del bimbo | resta in cella l’uomo del tentato rapimento

Si sono svolti incontri tra adulti e bambini nel centro sportivo di Osio Sotto, dove si è verificato un tentato rapimento di un bambino di otto anni. L’uomo coinvolto, che aveva tentato di portare via il minore, è rimasto in carcere. Sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda, mentre si cercano risposte sulle modalità dell’episodio e sui soggetti coinvolti.

Emergono nuovi dettagli sul tentato rapimento di un bambino di otto anni al centro sportivo di Osio Sotto. L’uomo, che si sarebbe finto il padre del minore, è stato smentito dal vero genitore, ascoltato dai carabinieri. Secondo quanto riferito, poco prima dell’allenamento, il figlio maggiore stava accompagnando il fratellino all’oratorio, quando lo sconosciuto si è avvicinato al piccolo. Con il pretesto di fare “due palleggi insieme”, sarebbe riuscito a farsi dire il nome di battesimo. Ottenuta l’informazione, il 29enne si è poi diretto verso gli spogliatoi, probabilmente nel tentativo di risultare più credibile al momento di presentarsi a “ritirarlo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Tentato omicidio. Il pusher resta in cella: "Potrebbe rifarlo"Potrebbe colpire ancora e per questo deve rimanere in carcere, dietro le sbarre della Dozza. Leggi anche: “Non sapevo se era una bimba o un peluche”: tentato rapimento all’Esselunga, il 47enne resta in carcere