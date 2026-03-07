Crispano 16enne accoltellato vicino la Villa Comunale | arrestato un coetaneo per tentato omicidio

Nella serata di ieri a Crispano, un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato vicino alla Villa Comunale. La Polizia di Stato è intervenuta sul luogo e ha arrestato un coetaneo, anch’egli di 16 anni, che è stato successivamente portato in carcere. L’episodio si è verificato nella cittadina della provincia di Napoli.

L'aggressione si è verificata nella serata di ieri nella cittadina della provincia di Napoli. Sul posto la Polizia di Stato, che ha arrestato un 16enne: il minore è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Accoltella un coetaneo alle spalle e fugge: 16enne arrestato per tentato omicidio a SalernoE' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un minore, dalla Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri. Genova, tentato omicidio di un 14enne: arrestato 16enne albaneseGENOVA – È stato individuato dalla polizia di Stato il presunto autore del tentato omicidio avvenuto sabato sera a bordo di un bus Amt della linea 7,... Contenuti e approfondimenti su Villa Comunale. Temi più discussi: Accoltella un giovane per gelosia: arrestato 16enne per tentato omicidio; Tentato omicidio nel napoletano: un accoltellato per gelosia, fermato 16enne; Crispano, accoltella coetaneo per gelosia: arrestato 16enne; Napoli aggredisce coetaneo per motivi di gelosia | arrestato 16enne. Accoltella un giovane per gelosia: arrestato 16enne per tentato omicidioUn 16enne napoletano con precedenti è stato arrestato ed è in carcere per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato per gelosia al polso e al fianco un altro ragazzo nei pressi dell'ingresso della villa ... rainews.it Crispano, accoltella coetaneo per gelosia: arrestato 16enneCrispano - Un sedicenne napoletano è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo al termine di ... cronachedellacampania.it TVA Sicilia. . Adrano. Martedì 16, alla villa comunale, l'inaugurazione della statua dedicata ai braccianti adraniti morti l'anno scorso. Il sindaco Mancuso :" Scelta doverosa" - facebook.com facebook