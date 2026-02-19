Tenta di rapire bimbo a Caivano arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino a Caivano, ma è stato subito arrestato dalle forze dell’ordine. Secondo le prime testimonianze, l’uomo si sarebbe avvicinato al minore in strada, cercando di portarlo via con sé. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, fermando il sospetto e mettendo in sicurezza il bambino. La comunità si chiede cosa abbia spinto l’uomo a compiere questo gesto. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio.

Caivano, Tentato Rapimento di un Bambino: Un Comune Sotto Shock e le Indagini in Corso. Caivano è scossa. Un uomo di 45 anni è stato arrestato il 18 febbraio 2026 con l’accusa di aver tentato di rapire un bambino. L’episodio, avvenuto in mattinata, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e gettato un’ombra di paura sulla comunità locale, già alle prese con fragilità sociali ed economiche. Un Intervento Tempestivo e le Prime Ore di Indagine. L’arresto è avvenuto in mattinata, grazie a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine che hanno sventato il tentativo di rapimento. Al momento, le dinamiche precise dell’accaduto sono ancora oggetto di accertamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caivano, tenta di rapire un bimbo al supermercato: arrestato un 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino nel supermercato di Caivano, urlando “Non è tuo figlio, dammelo!” davanti alle casse.

Caivano, tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato 45enneA Caivano, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana.

