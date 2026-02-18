Caivano tenta di rapire bimbo in un supermercato | arrestato

A Caivano, un uomo ubriaco ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel reparto alimentari di un supermercato. Secondo le testimonianze, l’uomo ha afferrato il piccolo cercando di allontanarlo dalla madre, ma è stato fermato da alcuni addetti alla sicurezza. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo, che aveva un forte stato di ebbrezza. Il bambino sta bene, mentre l’uomo dovrà rispondere di tentato rapimento.

Ubriaco, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, dove l’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, messo in fuga dai presenti, è stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno ricostruito l’accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 45enne deve rispondere di tentato sequestro di persona. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato in compagnia di una conoscente e dei loro figli di 5 e 8 anni. Mentre uscivano e si trovavano all’altezza della porta scorrevole, il 45enne, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco e si è rivolto alla donna dicendole: “Questo non è tuo figlio, dammelo”, riferendosi al bimbo di 5 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

