Tennistavolo Cifuentes batte Liang nei gironi della World Cup Ok Felix Lebrun e Manika Batra
Nella fase a gironi della World Cup di tennistavolo svoltasi a Macao, il giocatore Cifuentes ha sconfitto Liang. Altri risultati includono le vittorie di Felix Lebrun e Manika Batra. La competizione prosegue con le sfide tra i qualificati nelle prossime giornate.
Prosegue la fase a gironi della World Cup 2026 di tennistavolo, in corso a Macao. Nel torneo maschile l’impresa di giornata porta la firma dell’ argentino Horacio Cifuentes, che supera al set decisivo il cinese Liang Jingkun, battuto per 3-2 (5-11, 11-7, 11-8, 4-11, 11-8), con l’inerzia della partita che cambia più volte, anche se Cifuentes si porta in vantaggio per 9-5 nel set decisivo prima di resistere al tentativo di rimonta di Liang. Il francese Félix Lebrun compie la propria vendetta sportiva e sconfigge il taiwanese Feng Yi-Hsin per 3-1 (11-6, 8-11, 11-4, 11-5), riscattando la sconfitta subita alla World Cup dello scorso anno, quando aveva mancato la qualificazione al tabellone principale per soli quattro punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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