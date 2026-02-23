World Cup pallanuoto sorteggiati i gironi | strada in salita per il Settebello

Il sorteggio dei gironi della World Cup di pallanuoto ha assegnato all’Italia maschile avversari come Spagna, Croazia e Stati Uniti, creando una sfida difficile. Le azzurre affronteranno Grecia, Olanda e Australia nella fase preliminare. La composizione dei gruppi determina le possibilità di qualificazione per le squadre coinvolte, che si preparano a affrontare incontri importanti. La competizione prosegue con l’obiettivo di raggiungere la fase finale a Sydney.

Italia maschile nel girone di ferro con Spagna, Croazia e USA. Le azzurre con Grecia, Olanda e Australia Torna la World Cup di pallanuoto con la fase preliminare che definirà le otto squadre finaliste dirette a Sydney. Lo scorso anno la Coppa del Mondo aveva premiato Grecia tra le donne e Spagna tra gli uomini, entrambe poi campionesse iridate. L'Italia aveva chiuso sesta con il Settebello e settima con il Setterosa.

Pallanuoto, il Settebello pesca un girone di ferro in World CupIl sorteggio dei gironi di qualificazione della Division 1 nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile ha assegnato all’Italia un gruppo molto competitivo.

Viareggio Cup: sorteggiati i gironi. Fiorentina con i bianconeri versiliesi e i RangersLa 76ª Viareggio Cup prende il via, e i sorteggi dei gironi hanno stabilito che la Fiorentina affronterà i bianconeri versiliesi e i Rangers.

