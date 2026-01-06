Le Marche sono interessate da intense nevicate che interessano principalmente l’entroterra, con fiocchi abbondanti e diffuse. Le condizioni delle strade sono diventate rischiose, richiedendo numerosi interventi dei vigili del fuoco. La situazione si mantiene sotto osservazione, mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni meteorologiche e la sicurezza delle zone interessate.

La neve è tornata a imbiancare le Marche, soprattutto l’entroterra, dove nelle ultime ore si sono registrate nevicate diffuse e a tratti abbondanti che hanno interessato tutte le province, dal Pesarese all’Anconetano (Osimo, Filottrano e Jesi), fino al Maceratese, al Fermano e all’Ascolano. Le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Marche nella morsa della neve, fiocchi abbondanti nell’entroterra. Strade a rischio e decine di interventi dei vigili del fuoco

Leggi anche: Neve nell'entroterra, decine gli interventi dei vigili del fuoco: rimossi alberi e rami danneggiati

Leggi anche: Auto fuori strada o bloccate dalla neve: decine di interventi dei vigili del fuoco nell’Aretino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo Italia nella Morsa del Gelo: Neve a Bassa Quota per l’Epifania e Freddo Polare nei Prossimi Giorni; I fiocchi di neve non spengono la fiamma olimpica, partecipazione record in centro a Urbino. L’assessore Fedrigucci: «Tra le tappe con....

Neve Marche: allerta e scuole chiuse, ecco dove - Maltempo su tutta la regione con nevicate diffuse soprattutto nelle aree interne e collinari, gelicidio nel Maceratese e criticità sulla viabilità nel Pesarese. ilrestodelcarlino.it