Allerta neve nell' entroterra | arrivano pioggia vento e freddo le previsioni

Un'ondata di maltempo è prevista per le zone interne della Liguria, con allerta neve a partire da domani, venerdì 23 gennaio, alle 12. La previsione indica anche pioggia, vento e temperature in calo, che interesseranno specifiche aree D ed E. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali e adottare le precauzioni necessarie per le condizioni meteorologiche previste.

Torna l'allerta meteo neve nell'entroterra della Liguria: coinvolte le zone interne D ed E a partire dalle 12 di domani, venerdì 23 gennaio. L'allerta si ferma, per ora, alla mezzanotte.La situazione: attesi pioggia, neve, vento e freddoSecondo Arpal, l'approssimarsi di una perturbazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ancora maltempo, un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterraUn’area di allerta meteo gialla segnala vento e pioggia in tutto l’entroterra della Romagna, proseguendo il maltempo iniziato con le nevicate dell’Epifania.

Argomenti discussi: Allerta vento e mare in burrasca lungo la Riviera, neve nell’entroterra; Vento forte nell'entroterra pisano: estesa l'allerta meteo gialla; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Allerta meteo in Sicilia, escavatore costruisce argini intorno ai lidi.

Ancora maltempo, un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterraUna nuova ondata di maltempo, dopo quella che ha portato la neve dell'Epifania, sta per interessare la Romagna ... cesenatoday.it

Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve: regioni a rischio. Le previsioniNonostante l'intensa ondata di maltempo che sta interessando il Centro e il Sud Italia stia pian piano esaurendo i suoi effetti, la Protezione Civile ha diffuso per oggi un'allerta arancione per risch ... tg24.sky.it

