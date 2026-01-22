È aperto il tesseramento 2026 della Pro Loco Telesia di Telese. L'iniziativa invita la comunità locale a partecipare attivamente, sostenendo le nuove proposte culturali e turistiche programmate per l’anno in corso. Dopo il successo delle recenti attività natalizie, la Pro Loco rinnova il suo impegno nel promuovere il territorio e rafforzare l’identità comunitaria. Per maggiori dettagli, consultare il sito ufficiale o i canali di comunicazione dell’associazione.

La nuova programmazione del tesseramento nasce dalla consapevolezza del forte impatto sociale generato dalle ultime iniziative. Le festività natalizie appena trascorse hanno dimostrato quanto la partecipazione attiva possa trasformare il volto di un territorio: per circa trenta giorni, eventi e manifestazioni hanno favorito una partecipazione corale, rafforzando quel senso di appartenenza che la Pro Loco intende consolidare attraverso la nuova campagna soci. Il Consiglio Direttivo, in conformità con lo Statuto sociale e le disposizioni dell’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, ha delineato una strategia che mira non solo al consolidamento della base associativa, ma anche alla creazione di nuove sinergie con il tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, al via il tesseramento 2026 della Pro Loco Telesia

