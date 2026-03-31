Un nuovo intervento normativo limita le attività di telemarketing, prevedendo che i contratti stipulati senza il consenso del consumatore siano considerati nulli. Quando un numero sconosciuto squilla e si riceve una chiamata da parte di un operatore che propone un contratto per utenze come luce o gas, si applicano le nuove regole. Le disposizioni mirano a tutelare i consumatori da pratiche indesiderate o non richieste.

Squilla il telefono. Numero sconosciuto. Decidete di rispondere, e sentite una voce che vi propone un contratto per la luce o il gas. Non capite bene cosa stiate firmando, e alla fine vi trovate con un fornitore che non avete scelto. È una storia comune, fin troppo comune. Eppure, ora, qualcosa potrebbe cambiare davvero, in questo senso. La X Commissione della Camera dei Deputati ha approvato infatti una serie di emendamenti al cosiddetto Dl Bollette che, stando a Consumerismo No Profit, un’associazione che difende i diritti dei consumatori, rappresentano «uno tsunami su tutto il comparto del teleselling». Cosa prevede la nuova norma sul telemarketing. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Telemarketing, stretta decisiva sulle chiamate indesiderate: contratti nulli senza consenso

Articoli correlati

Telemarketing, le chiamate senza consenso sono nulle: rivoluzione nei contratti luce e gasIl Dl Bollette (Dl 21/2026) mette nel mirino il telemarketing selvaggio, nel tentativo di porvi rimedio una volta per tutte.

Telemarketing, stop ai contratti luce e gas al telefono senza autorizzazione degli utenti(Adnkronos) – Arriva lo stop ai contratti di luce e gas al telefono senza l'autorizzazione degli utenti.