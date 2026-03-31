Teheran | Ucraina complice di Usa e Israele Il Parlamento iraniano approva l’introduzione del pedaggio per le navi a Hormuz – La diretta

Il Parlamento iraniano ha approvato una legge che introduce un pedaggio per le navi che transitano dallo stretto di Hormuz. Nel 32esimo giorno di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israeliane e americane hanno colpito un deposito di munizioni nella città di Isfahan. La situazione rimane tesa, con scontri e attacchi che continuano a coinvolgere le parti in causa.

Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizion i di Teheran a Isfahan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth il filmato dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno. L’attacco è arrivato dopo la notizia che l’Iran aveva colpito una petroliera del Kuwait causando grandi danni. Intanto il prezzo del petrolio schizza in alto e sempre Trump fa sapere che potrebbe concludere la guerra entro le prossime due settimane senza liberare lo Stretto di Hormuz. Intanto l’Iran accusa l’Ucraina di essere complice di Usa e Israele mentre i Pasdaran dicono che lo stretto è sotto il loro completo controllo. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele: Tel Aviv attacca ancora il Libano. Teheran: “Controlliamo lo stretto di Hormuz”. Trump: “Pronti a scortare le navi”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: figlio di Khamenei nuova guida suprema.

Iran, la guerra in diretta, bombe su Teheran e Beirut, gli USA: “Eliminate 16 navi posamine nello Stretto di Hormuz”. Oggi Meloni in ParlamentoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: proseguono senza sosta i bombardamenti su Teheran e Beirut, in Iran sarebbero...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento TASS (TELEGRAM) * L'IRAN CONSIDERA L'UCRAINA COMPLICE DELL'AGGRESSIONE STATUNITENSE E ISRAELIANA CONTRO TEHERAN ALLA LUCE DELL'INVIO DI ESPERTI UCRAINI NEI PAESI ARABI HA AFFERMATO AMIR-SAEID IRAVANI RAP; Ucraina, a Kiev la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Tajani: Obiettivo pace giusta; Diplomatico ucraino sollecita attacchi alla produzione russa di droni dopo le spedizioni verso l'Iran; Cosa farà l'Unione Europea di fronte alla guerra in Iran? Per Teheran è già colpevole, per Washington è codarda.

Ucraina, a Kiev la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Tajani: Obiettivo pace giustaI ministri alla commemorazione per il quarto anniversario del massacro di Bucha. Teheran accusa Kiev: 'Complice di Israele e Usa'. Mosca denuncia attacco con droni ... adnkronos.com

#Iran ancora sotto attacco: colpiti 3 porti nel golfo persico. Missili su #Teheran mentre ad #Islamabad proseguono le trattative indirette per trovare una soluzione sullo stretto di #Hormuz facebook

L'Iran ha imposto il versamento di un pedaggio per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Non solo: pare che Teheran si stia facendo pagare in yuan, la valuta cinese. Intanto, gli Stati Uniti non escludono l'invasione dell'isola di Kharg. x.com