Teheran | Ucraina complice di Usa e Israele Il Parlamento iraniano approva l’introduzione del pedaggio per le navi a Hormuz – La diretta
Il Parlamento iraniano ha approvato una legge che introduce un pedaggio per le navi che transitano dallo stretto di Hormuz. Nel 32esimo giorno di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israeliane e americane hanno colpito un deposito di munizioni nella città di Isfahan. La situazione rimane tesa, con scontri e attacchi che continuano a coinvolgere le parti in causa.
Nel 32esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran le forze israelo-americane hanno distrutto un deposito di munizion i di Teheran a Isfahan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth il filmato dell’attacco, che mostra una serie di esplosioni che illuminano il cielo notturno. L’attacco è arrivato dopo la notizia che l’Iran aveva colpito una petroliera del Kuwait causando grandi danni. Intanto il prezzo del petrolio schizza in alto e sempre Trump fa sapere che potrebbe concludere la guerra entro le prossime due settimane senza liberare lo Stretto di Hormuz. Intanto l’Iran accusa l’Ucraina di essere complice di Usa e Israele mentre i Pasdaran dicono che lo stretto è sotto il loro completo controllo. 🔗 Leggi su Open.online
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