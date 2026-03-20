Il presidente degli Stati Uniti ha criticato i partner della NATO, definendoli una

L'inquilino della Casa Bianca dà dei "codardi" gli alleati per non aver voluto mandare navi militari nello Stretto di Hormuz e contribuire alla sua riapertura. Intanto, secondo il Wsj, il Pentagono invia tre navi da guerra e migliaia di marines. La Nato invece trasferisce la sua missione in Iraq a Napoli per ragioni di sicurezza, mentre Teheran minaccia di colpire funzionari statunitensi ed israeliani ovunque si trovino nel mondo “Senza gli Stati Uniti, la Nato è una tigre di carta!“. Questa la caustica sentenza del presidente degli Stati UnitiDonald Trump, che in un post su Truth punta il dito contro gli alleati di Washington chenon hanno voluto mandare navi militari nello Stretto di Hormuz per contribuire alla sua riapertura, come da lui auspicato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump contro i partner: “Nato senza Usa è tigre di carta”. Teheran minaccia mete turistiche

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