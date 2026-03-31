L’Italia dello sci alpino ha concluso la stagione 2025-2026 con numerosi successi, tra cui medaglie olimpiche e vittorie in Coppe di Specialità. Recentemente si è parlato della possibilità di coinvolgere come allenatori due ex atleti di alto livello, uno specializzato nello slalom e l’altro nel gigante, per migliorare le prestazioni nelle discipline tecniche. La notizia ha suscitato dibattito sui possibili effetti di questa scelta.

Lo sci alpino italiano è reduce da una stagione trionfale. Non potrebbe essere definito altrimenti l’inverno 2025-2026, durante il quale sono arrivati ori olimpici, altre medaglie a Cinque cerchi, Coppe di Specialità e successi di prestigio. Peraltro, si comincia a rivedere la luce nello slalom femminile, storico vulnus del settore rosa. La nota dolente è rappresentata dalle discipline tecniche maschili, dove si è incamerata l’ennesima annata deficitaria. Un unico podio, conseguito da Alex Vinatzer, secondo nel gigante di Beaver Creek, e poco altro. Ormai ci stiamo avvicinando alla spaventosa quota di 200 gare tra slalom e gigante senza affermazioni azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, l’Italia arruola Mölgg e Blardone come allenatori per risollevare slalom e gigante? Colpo mediatico o realtà?

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