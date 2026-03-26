Direttiva Ue anticorruzione l’Italia costretta a cambiare rotta davvero

L’Europarlamento ha approvato le nuove norme sulla corruzione, imponendo all’Italia di adeguarsi a un quadro legislativo più stringente. La decisione arriva dopo un processo di revisione delle misure anti-corruzione adottate dai Paesi membri dell’Unione Europea, che ora devono modificare le proprie leggi nazionali per conformarsi ai nuovi standard comunitari.

Roma - Via libera dell’Europarlamento alle nuove norme sulla corruzione: pressione sull’Italia per reintrodurre reati chiave, tensioni politiche e scontro acceso tra maggioranza e opposizioni Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la nuova direttiva anticorruzione, con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni, introducendo un quadro normativo destinato a incidere direttamente sulle legislazioni nazionali. Tra i punti più rilevanti emerge il riferimento all’abuso d’ufficio, definito come “esercizio illecito di funzioni pubbliche”, che gli Stati membri dovranno necessariamente considerare come reato nelle sue forme più gravi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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