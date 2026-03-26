Innovazione strategica per il sistema produttivo | i nuovi dati sulla digitalizzazione nazionale

Durante una conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, sono stati presentati i dati aggiornati sulla digitalizzazione del sistema produttivo nazionale. L'evento è stato organizzato da un rappresentante istituzionale e ha coinvolto diversi esperti del settore. I numeri diffusi riguardano l'adozione di tecnologie digitali nelle imprese italiane e le modalità di investimento in innovazione strategica.

(Adnkronos) – Durante la recente conferenza presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, promossa dall'On. Alessandro Giglio Vigna in collaborazione con l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), è emerso un quadro di crescente maturità tecnologica del Paese. Le rilevazioni Istat del 2025 indicano che l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle imprese italiane ha raggiunto il 16,4%, raddoppiando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati "L’incertezza non aiuta il sistema produttivo"La meccanica è uno dei pilastri della manifattura nel nostro territorio: il settore conta quasi 4 mila imprese e conta quasi 49 mila addetti. Leggi anche: "Mancano capannoni e forza lavoro. Il sistema produttivo è a rischio" Aggiornamenti e notizie su Innovazione strategica Temi più discussi: Bando innovazione strategica STEP, apertura posticipata al 30 marzo 2026; Innovazione, formazione e logistica, il sistema moda pronto ad attrarre talenti e investimenti; Poste–TIM: integrazione strategica tra innovazione, lavoro e sovranità digitale; MICS Futuro Made in Italy: l’innovazione circolare per l’industria merita un premio. Assobiotec: innovazione strategica per il PaeseL’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, nell’Assemblea annuale in cui ha eletto Alessandro Sidoli nuovo presidente, chiede politiche di incentivazione all’innovazione. Si è ... quotidianosanita.it Master in filantropia strategica all’Università Cà Foscari di VeneziaPrimo master in filantropia strategica di Ca' Foscari, un percorso formativo che unisce teoria e pratica per un impatto sociale positivo. controcampus.it Due giorni di confronto, innovazione e visione strategica: il ha rappresentato un momento chiave per il debutto dei nuovi modelli Jaecoo sul mercato italiano, nella prestigiosa cornice del Rocco B. Commisso Viola Park - facebook.com facebook Katia Accorsi, Presidente di Assodiagnostici #ConfindustriaDM, è intervenuta alla II Conferenza Strategica SIBioC, dedicata a innovazione, qualità e sostenibilità della medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale. #noicisiamo #fareimpresainsieme x.com