Teatro Unanimi Bar sotto il mare e mille storie

Prosegue la stagione dei Teatri d’Amiata, un cartellone condiviso tra i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano, realizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Tra gli eventi in programma, spicca la rappresentazione del teatro Unanimi, ambientato in un locale situato sotto il mare e caratterizzato da una trama ricca di storie diverse. La rassegna si svolge nelle sale teatrali dei due comuni e coinvolge diverse compagnie teatrali.

Prosegue la stagione dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso che coinvolge i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Oggi alle 21 nel Teatro degli Unanimi di Arcidosso andrà in scena " Il bar sotto il mare ", spettacolo tratto dall’omonima opera di Stefano Benni. Sul palco gli attori Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti e Cosimo Zannelli, per la regia e l’adattamento di Emilio Russo. La produzione è firmata Tieffe TeatroLa Macchina del Suono. Lo spettacolo accompagna il pubblico in un universo surreale e visionario, tipico della scrittura di Benni, dove realtà e immaginazione si intrecciano in modo imprevedibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Unanimi. Bar sotto il mare e mille storie Articoli correlati Al teatro degli Unanimi. Domani va in scena ’Il Misantropo’ di MoliereARCIDOSSO Dopo i recenti tutto esaurito con Paolo Rossi e Ugo Dighero, la stagione 2025/2026 dei Teatri d’Amiata prosegue con un grande classico... Leggi anche: Danza a Magione, “Il bar sotto il mare“ a Corciano. Tosca D’Aquino e Simone Montedoro a Gubbio Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Teatro Unanimi. Bar sotto il mare e mille storie; Il bar sotto il mare in scena al Teatro degli Unanimi; Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione; Grosseto: il comune rilancia il terzo anno di Grande estate nei borghi di Istia d’Ombrone. Il bar sotto il mare: lo spettacolo in scena al Teatro degli UnanimiPer la stagione teatrale, al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, in provincia di Grosseto, lo spettacolo Il bar sotto il mare ... grossetonotizie.com "Il bar sotto il mare": lo spettacolo in scena al Teatro degli Unanimi - x.com Il bar sotto il mare arriva ai Teatri d’Amiata Martedì 31 marzo al Teatro degli Unanimi di Arcidosso il prossimo appuntamento della stagione 2025/2026 Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni - facebook.com facebook