Fuori di teatro | dalle risate alle riflessioni ecco il nuovo cartellone

Questa sera a Cernusco parte il nuovo cartellone teatrale

Debutta "Fuori di teatro", il nuovo cartellone di Cernusco al via il 12 febbraio con " Relazioni quasi pericolose " di e con Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verduci, regia di Paola Ornati. Alla casa delle Arti alle 21 (biglietto: 12 euro, ridotto 10). Lo spettacolo comico mette a nudo le nevrosi delle relazioni moderne - con genitori, cibo, tecnologia, fede e - trasformando incontri-scontri quotidiani in un’ora e mezza di risate intelligenti, tra Bancomat "innamorati", mamme soffocanti, matrimoni-reality e una morte che fa sorridere. "Il nome della rassegna sottolinea che non ha davvero nulla da invidiare ai grandi palcoscenici milanesi - dice la sindaca Paola Colombo -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il febbraio al Teatro Celebrazioni inizia con una serata di risate grazie a Paolo Cevoli.

