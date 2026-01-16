Teatro amatoriale al via il terzo Premio Città di Francavilla al Mare | sei compagnie in gara

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il teatro amatoriale come forma d’arte accessibile a tutti, capace di coniugare espressione creativa, inclusione sociale e valorizzazione delle tradizioni locali Torna per la terza edizione la Rassegna di teatro amatoriale “Premio Città di Francavilla al Mare”, organizzata dal Comune e dall’associazione Maramé aps. La manifestazione si svolgerà dal 18 gennaio al 26 aprile 2026 all’Auditorium Sirena, con sei compagnie non professionistiche provenienti da tutto l’Abruzzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il teatro amatoriale come forma d’arte accessibile a tutti, capace di coniugare espressione creativa, inclusione sociale e valorizzazione delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

