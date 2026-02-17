Il terrorismo ha preso di mira i concerti di Taylor Swift perché il suo enorme successo rappresenta un obiettivo chiave per chi cerca di diffondere paura e destabilizzare il pubblico. La cantante, con un patrimonio di circa 1,6 miliardi di dollari, attira milioni di fan in tutto il mondo, generando incassi record e creando eventi che movimentano intere città. Durante il suo tour mondiale, le manifestazioni di massa sono diventate veri e propri centri nevralgici di economia locale, attirando anche attentatori che vogliono sfruttare la vasta partecipazione per diffondere timore.

Ci sono due modi per analizzae la storia di Taylor Swift: il primo è quello da manuale di economia politica, con un patrimonio personale stimato in 1,6 miliardi di dollari, citato nel Beige Book della Federal Reserve come stimolo al Pil, percentuali sugli incassi che sfiorano il 90%, una macchina da guerra chiamata Eras Tour che sposta flussi di denaro come una Finanziaria di medie dimensioni. Il secondo modo è più semplice e più brutale: una ragazza di trentasei anni che sale su un palco e catalizza un’energia collettiva così potente da diventare bersaglio. Agosto 2024, Vienna. Tre date cancellate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il terrorismo voleva colpire i concerti di Taylor Swift?

