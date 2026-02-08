Elizabeth Taylor torna a far parlare di sé, questa volta con una riflessione su Jane Austen. L’attrice ricorda come l’autrice inglese sapesse trasformare anche le scene più semplici in qualcosa di significativo. Un modo di scrivere che, ancora oggi, permette di cogliere la profondità anche nelle piccole cose di tutti i giorni.

«Difficile da cogliere nell’atto della grandezza», secondo la celebre definizione di Virginia Woolf, Jane Austen era capace di dare peso narrativo alle scene più triviali della vita quotidiana. Con pochi tocchi ironici, leggeri ma decisi, la romanziera dello Hampshire fissava per sempre nella memoria dei lettori scene minime da salotto borghese, e «dava forma ai personaggi avvolgendone la figura in un fulmineo colpo di frustino». Commenti analoghi, benché riferiti a un talento inferiore, si adeguerebbero anche alla narrativa di Elizabeth Taylor, autrice di dodici romanzi e quattro raccolte di racconti, grande ammiratrice di Jane Austen, e dotata di una biografia degna del suo modello letterario. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Elizabeth Taylor, dall’allegro repertorio di una svagata vecchiaia

Approfondimenti su Elizabeth Taylor

La collana indossata da Margot Robbie, famosa attrice americana, ha una storia lunga e affascinante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor, la diva dagli occhi viola nell'Olimpo del cinemaPer molti è l'ultima grande diva dell'era d'oro di Hollywood. Ciò che è certo è che rientra di diritto nell'elenco delle migliori attrici della storia del cinema. Elizabeth Taylor ha saputo coniugare ... ilgiornale.it

Rock Hudson & Elizabeth Taylor "Il gigante", 1956 facebook

Che meraviglia E lo diceva @danisetta che mi sarebbe piaciuto tanto!! Vietato morire qui Elizabeth Taylor @BlackieEdizioni x.com