Il centrosinistra ha contestato l’ipotesi di introdurre una tassa sugli imbarchi di crocieristi, definendola una scelta che si rinnega da sola. Il sindaco ha espresso il suo parere, affermando che non ritiene appropriata l’idea di tassare i passeggeri delle navi da crociera. La proposta di nuova imposta ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche della città.

Botta e risposta sul contributo di 3 euro per ogni per ogni passeggero di traghetti e navi da crociera che transita in porto “Qualcuno pensa di introdurre una tassa sui crocieristi. Io dico con chiarezza che non è la strada giusta”. Non usa mezzi termini il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, nell'esprimersi contrario alla tassa sugli imbarchi a Genova. E parte la polemica, con gli esponenti del centrosinistra che ricordano: “Quella misura nasce da impegni precisi, sottoscritti dalla sua stessa amministrazione”. Ma andiamo per gradi: si parla della tassa d'imbarco - che verrà definita non appena sarà concluso il dialogo tra Comune e operatori - ovvero un'addizionale di tre euro per ogni passeggero di traghetti e navi da crociera che transita in porto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Tassa imbarchi, Bucci: "Siamo contrari". Insorge il centrosinistra: "Si rinnega da solo"

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