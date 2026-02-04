I fondi per il Ponte destinati all' emergenza maltempo insorge il Comitato | Richiesta ideologica del centrosinistra

Il Comitato che si occupa dei fondi per il Ponte sullo Stretto attacca: “È una richiesta ideologica del centrosinistra”. Secondo il gruppo, alcune persone sfruttano la questione dei fondi destinati all’emergenza maltempo per alimentare polemiche politiche. Non si tratta di un reale problema di fondi, ma di una strategia per bloccare il progetto. La polemica si accende mentre si discute ancora sulle risorse che potrebbero essere messe a disposizione. La situazione resta tesa e nessuna decisione sembra vicina.

“Qualcuno alimenta la questione legata ai fondi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto per polemica politica. Chi vuole distrarre i fondi per la costruzione dell’infrastruttura lo fa per motivi ideologici e di parte. È del tutto evidente che Partito Democratico, Avs e Movimento Cinquestelle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ponte Stretto

Matteo Salvini ha ribadito che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto non saranno dirottati per l’emergenza maltempo.

La premier Meloni è arrivata in ritardo e senza molte soluzioni chiare sul disastro di Niscemi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ponte Stretto

Argomenti discussi: La frana a Niscemi, il dibattito sull'uso dei fondi per il Ponte e l'assenza di interventi con i 99 milioni del Pnrr per il dissesto idrogeologico in Sicilia; Salvini: I fondi del Ponte per il maltempo? Non si toccano; I danni da maltempo e i fondi del Ponte sullo Stretto, è scontro tra governo e opposizione; Sta franando il Pnrr. Ecco perché Niscemi non ha ricevuto fondi contro il dissesto idrogeologico.

Polemica sui fondi, insorgono Pd e Avs: 'Uno spreco usarli per il Ponte'I soldi per il Ponte di Messina vanno usati per il risanamento ambientale. ansa.it

Il governo non userà i fondi per il Ponte sullo Stretto per i danni del maltempo in Sicilia e CalabriaIl governo ha chiuso alla possibilità di utilizzare i fondi per la costruzione del Ponte sullo Stretto per fronteggiare i danni del maltempo in Sicilia ... fanpage.it

Dopo il ciclone Harry nel Messinese, Salvini esclude l’uso dei fondi del Ponte sullo Stretto per l’emergenza e assicura risorse aggiuntive. Forza Italia conferma la linea, mentre Avs propone una riallocazione parziale dei finanziamenti. - facebook.com facebook

Fondi del Ponte sullo Stretto per il maltempo Salvini: "Non si aiutano i siciliani togliendo soldi" x.com