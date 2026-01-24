Prende fuoco la casa anziana salvata dai carabinieri

Ieri sera a Sansepolcro, un principio di incendio si è sviluppato nell’abitazione di una pensionata ultranovantenne. Intervenuti prontamente, i carabinieri sono riusciti a salvarla, prevenendo conseguenze più gravi. L'intervento ha evidenziato l'importanza della presenza tempestiva delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza domestica. La donna sta bene e le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Una pensionata ultranovantenne è stata salvata dai carabinieri dopo che un principio di incendio si era sviluppato ieri sera, 23 gennaio, all'interno della sua abitazione a Sansepolcro. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno notato le fiamme che.

