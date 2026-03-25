Ieri in Campania, i Nas hanno effettuato controlli nelle mense ospedaliere, riscontrando che 18 aziende non rispettavano le norme igienico-sanitarie. Nel corso della giornata si sono registrati anche episodi di violenza presso il pronto soccorso di un ospedale della provincia, con tensioni e momenti di paura tra il personale sanitario e i pazienti.

Avellino – Momenti di tensione e paura al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, un uomo di 37 anni, proveniente dal napoletano in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze all’interno della struttura, aggredendo medici e infermieri e lanciando oggetti. La situazione è rapidamente degenerata, creando panico tra operatori e pazienti presenti nell’area di emergenza. (LEGGI QUI) Benevento – I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, hanno concluso un’ampia campagna di verifica denominata “Mense Ospedaliere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non a norma

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