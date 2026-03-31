Controlli Nas nelle mense ospedaliere irregolarità nel 42,7% dei casi

Tra il 19 febbraio e il 22 marzo, i Carabinieri hanno effettuato controlli nelle mense ospedaliere e hanno riscontrato irregolarità nel 42,7% dei casi. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse criticità legate alla sicurezza alimentare e alla conformità delle procedure adottate. Le ispezioni hanno coinvolto varie strutture distribuite sul territorio, portando alla luce problemi di diversa natura nelle attività di ristorazione.

(Adnkronos) – Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti. Complessivamente sono state controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale, confermando un livello di criticità significativo nel comparto, con oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Ieri in Campania: controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, 18 non a normaAvellino – Momenti di tensione e paura al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove si è verificato l’ennesimo episodio di violenza ai... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Sanità, controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10; Controlli del Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli Nas in mense ospedali e Rsa Campania. Sanzioni per 18 strutture. Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casiNel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo scorsi, i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di r ... adnkronos.com Irregolarità in 4 mense ospedaliere su 10: è l'esito di una campagna straordinaria di controlli sulle strutture e sui servizi di ristorazione sanitaria condotta dai Nas tra febbraio e marzo #ANSA - facebook.com facebook