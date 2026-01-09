Arriva puntuale l’e-Brt | cantiere vicino al 70% dal 12 gennaio l’installazione delle pensiline

Proseguono i lavori per la realizzazione della linea e-Brt tra Bergamo e Verdellino, con un avanzamento complessivo del 68%. Dal 12 gennaio, sarà avviata l’installazione delle pensiline, mentre l’intubamento della roggia Colleonesca ha superato il 95%. I lavori continuano secondo il cronoprogramma, contribuendo al miglioramento del servizio di trasporto pubblico nella zona.

Bergamo. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova linea di bus elettrici e-Brt tra Bergamo e Verdellino: i cantieri hanno raggiunto il 68% di avanzamento complessivo, l’intubamento della roggia Colleonesca ha superato il 95%. A partire da lunedì 12 gennaio prende il via una nuova fase che prevede la posa delle nuove pensiline alle fermate, con un calendario che interesserà progressivamente i diversi comuni attraversati dal tracciato. Sono 36 le fermate complessive in entrambe le direttrici: 16 a Bergamo, 2 a Lallio, 9 a Dalmine, 2 a Osio Sopra, 4 a Osio Sotto e 3 a Verdellino. Le pensiline di attesa sono di diverse tipologie da paline a strutture dotate di sedute, schermi e tettoie di misure differenti: circa 5 metri le pensiline Tipo A, circa 8 metri le Tipo B o 3 metri le pensiline con la sola tettoia e seduta Tipo C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

