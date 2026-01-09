Trump says Venezuela does not give China a Taiwan precedent but ‘it’s up to’ Xi

L'ex-presidente Donald Trump ha commentato sulla relazione tra Cina e Taiwan, affermando che le decisioni sullo status di Taiwan dipendono dal presidente cinese Xi Jinping. Pur sottolineando che non vede un precedente diretto con il Venezuela, ha lasciato intendere che eventuali azioni di Pechino saranno valutate dagli Stati Uniti, evidenziando la complessità delle dinamiche geopolitiche nella regione.

WASHINGTON, Jan 8 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said "it's up to" Chinese President Xi Jinping what China does on Taiwan, but that he would be "very unhappy" wi. Trump says Venezuela does not give China a Taiwan precedent, but 'it's up to' Xi - President Donald Trump said "it's up to" Chinese President Xi Jinping what China does on Taiwan, but that he would be "very unhappy" with a change in the status quo, according to an interview the ... msn.com

What does President Trump plan to do with Venezuela’s oil? - President Trump says he plans to control revenue from the sale of up to 50 million barrels of Venezuela's oil. npr.org

Trump Says ‘It’s Up To’ Xi Jinping What China Does In Taiwan - President Trump said that his actions in Venezuela did not set a precedent for other countries like Russia and China because he claimed he was responding to a “real threat. nytimes.com

Trump Eyes Greenland, Gold Steadies as Traders Look Past Venezuela | The Opening Trade 1/6/2026

Anche peggio di quanto si potesse immaginare. Trump Says U.S. Will Run Venezuela Until a ‘Proper’ Transition Can Take Place x.com

Donald Trump ha affermato al New York Times che il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare anni, "solo il tempo ce lo dirà". Alla domanda se la situazione sarebbe durata tre mesi, sei mesi, un anno o più, il presidente americano ha rispos - facebook.com facebook

