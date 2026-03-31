Quaranta artisti hanno scritto una lettera critica al governo riguardo al taglio di 90 milioni di euro alle risorse destinate al settore cinematografico, in evidenza anche un incremento di 100 milioni di euro per i tax credit destinati a film stranieri girati in Italia. Mentre Cinecittà celebra il ritorno all’utile, il comparto cinematografico italiano rimane diviso sulla gestione dei fondi pubblici e sulla loro distribuzione.

Nel giorno in cui Cinecittà festeggia il ritorno all’utile e rilancia il proprio ruolo nel panorama internazionale, il cinema italiano si ritrova ancora una volta diviso e in polemica con il Governo sulla gestione dei fondi pubblici. Da una parte i numeri positivi degli storici studios romani, dall’altra la protesta compatta di autori e autrici che denunciano una redistribuzione delle risorse penalizzante per la creatività nazionale. La contestazione arriva attraverso una lettera aperta del Coordinamento Autori Autrici, firmata da oltre 200 protagonisti del settore: tra loro premi Oscar come Giuseppe Tornatore e Paolo Sorrentino, insieme a nomi come Paolo Virzì, Alba Rohrwacher, Marco Bellocchio e Matteo Garrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Taglio di 90 milioni delle risorse, ma 100 milioni di tax credit per film stranieri girati in Italia”, la lettera di 200 artisti contro il governo

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