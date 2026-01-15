Zerocalcare disprezza il governo ma non i 3 milioni del tax credit ricevuti | vero comunista col Rolex

Zerocalcare, noto per il suo atteggiamento critico nei confronti del governo, ha comunque beneficiato dei 3 milioni di euro del tax credit. In vista dell’arrivo su Netflix della serie animata “Due spicci”, il suo rapporto con il denaro rimane oggetto di discussione, sollevando interrogativi sulla coerenza tra le sue posizioni e le risorse pubbliche utilizzate.

“Pecunia non olet”, scrivevano i latini. La frase si addice a Zerocalcare di cui è in in arrivo su Netflix la serie animata che a dispetto del titolo – “Due spicci”- due spicci proprio non ha ricevuto. La serie ha avuto un bonus ministeriale di 3 milioni. Il fumettista noto per i suoi deliri antigovernativi- non ultimo il forfait alla fiera “Più libri più liberi” per la presenza di “passaggio al Bosco”, quando si tratta di ricevere denari dal ministero delle cultura dell'”odiato” Giuli tralascia i suoi eroici furori. Nell’elenco dei finanziamenti erogati dal ministero della Cultura attraverso il tax credit nel corso del 2025 figura anche lui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

