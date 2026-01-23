L’assegnazione di 71 milioni di Tax Credit alla Fremantle ha suscitato discussioni riguardo ai criteri di distribuzione dei fondi pubblici nel settore cinematografico. Mentre il colosso televisivo ottiene cifre record, alcune critiche evidenziano possibili disparità di trattamento da parte del Ministero della Cultura. Questa situazione solleva domande sulla trasparenza e l’equità nel sostegno alle produzioni italiane, evidenziando un dibattito ancora aperto su “due pesi e due misure”.

Cinema e fondi pubblici: mentre il colosso Fremantle incassa cifre record, il MiC finisce nel mirino per disparità di trattamento. Cinema e fondi pubblici: mentre il colosso Fremantle incassa cifre record, il MiC finisce nel mirino per disparità di trattamento Il Ministero della Cultura non bada a spese quando si tratta di grandi gruppi. Nel giro di soli tre mesi, tra ottobre e dicembre 2025, come si legge su Affari Italiani, la Direzione Generale Cinema ha dato il via libera a una pioggia di crediti d’imposta per oltre 71 milioni di euro, ai produttori di Un posto al sole e non solo. Il beneficiario? Il colosso Fremantle, attraverso la sua galassia di società come Lux Vide, Picomedia e Wildside. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Pioggia d’oro sulla Fremantle: 71 milioni di Tax Credit, ma è scontro sui “due pesi e due misure” del Ministero

Il Var fa infuriare anche Guardiola: sei minuti di attesa per annullare un gol del City e lui sbotta: «Due pesi e due misure»Il VAR della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha causato tensioni, con un’operazione di circa sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo.

Zerocalcare disprezza il governo ma non i 3 milioni del tax credit ricevuti: vero comunista col RolexZerocalcare, noto per il suo atteggiamento critico nei confronti del governo, ha comunque beneficiato dei 3 milioni di euro del tax credit.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mano nella mano: amori celebri a Palazzo Madama; Pioggia di vincite 'd'oro' tra Napoli e provincia: si festeggia con il 10eLotto; Ultime ore di sole (e di freddo). Da domani pioggia e torna la neve su Baldo e Lessinia; Calabria nella morsa del maltempo, fino a 180 mm di pioggia in 48 ore.

Pioggia di vincite 'd'oro' tra Napoli e provincia: si festeggia con il 10eLottoLa Campania festeggia con il 10eLotto. Nel weekend, infatti, sono state messe a segno cinque vincite per un totale di oltre 27mila euro. napolitoday.it

BNS, nuova pioggia d’oro: utile di 26 miliardiAlla Confederazione e ai Cantoni verranno versati 4 miliardi. Al Ticino dovrebbero arrivare più di 100 milioni ... tio.ch

Il Film:Baran(2001)su Tv2000 ora Trama: Un operaio a Teheran scopre che un nuovo lavoratore afghano è in realtà una ragazza. Per proteggerla, cerca di aiutarla, ma la sua identità segreta è minacciata. Significato: In persiano, "Baran" significa "pioggia", un facebook