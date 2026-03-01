Campionati Italiani U23 due bronzi nella sciabola per Gaia Karola Carafa e Davide Cicchetti

Durante i Campionati Italiani U23 a Caorle, la scherma pugliese ha conquistato due medaglie di bronzo nella disciplina della sciabola, grazie a Gaia Karola Carafa e Davide Cicchetti. Entrambi i atleti hanno raggiunto il podio nella competizione nazionale dedicata ai giovani, portando a casa i riconoscimenti ufficiali dopo le gare svolte sulla riviera veneta.

La scherma pugliese torna a casa con due medaglie di bronzo, entrambe nella sciabola, da Caorle dove si sono disputati i Campionati Italiani Under 23. Nel tabellone femminile sale sul terzo gradino del podio Gaia Carola Carafa, reduce dai Campionati Europei Giovani di Tbilisi: l'atleta in forza.