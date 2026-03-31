Da sospetta intossicazione a avvelenamento | svolta su madre e figlia morte a Natale

Le autorità hanno aperto un’indagine su due decessi avvenuti durante il periodo natalizio, inizialmente considerati come un possibile caso di intossicazione alimentare. Tuttavia, le verifiche hanno portato a ipotesi di avvelenamento. Le persone coinvolte erano una madre e una figlia. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e le responsabilità.

Quello che inizialmente era stato trattato come un possibile caso di intossicazione alimentare si è trasformato in una delle ipotesi investigative più gravi. La Procura ha infatti aperto un nuovo fascicolo per duplice omicidio premeditato dopo la morte di una donna e della figlia adolescente, decedute a pochi giorni di distanza dal ricovero in ospedale, a seguito di un rapido peggioramento clinico. Le vittime sono una ragazza di 15 anni e la madre cinquantenne, residenti in un comune della provincia di Campobasso. Entrambe avrebbero iniziato ad accusare forti malesseri in ambito domestico dopo le festività natalizie, fino al trasferimento in ospedale, dove la situazione sarebbe precipitata in tempi considerati compatibili con un evento tossicologico acuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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