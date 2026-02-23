Morte di Lucia Salcone arrestato il marito Ciro Caliendo | per la Procura non fu un incidente ma un omicidio programmato

La morte di Lucia Salcone è stata causata da un omicidio pianificato, secondo le indagini che hanno portato all’arresto del marito Ciro Caliendo. Le autorità hanno analizzato le perizie sull’auto incendiata, scoprendo tracce di liquido infiammabile all’interno dell’abitacolo. Questo dettaglio ha confermato che l’incidente non era accidentale, ma frutto di un’intenzione deliberata. La vicenda prosegue con ulteriori sviluppi investigativi.

Questa mattina, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Foggia. Ciro Caliendo è ritenuto gravemente indiziato di aver ucciso la moglie, inscenando l’incidente seguito da incendio. La sera del 27 settembre la coppia, secondo il racconto fornito dall’indagato, era stata a cena con amici. Sulla via del ritorno, Ciro Caliendo avrebbe deciso di fermarsi nei campi di proprietà lungo la provinciale 13 per controllare alcuni vigneti, che erano stati oggetto di furti. Durante il tragitto, l’auto, guidata dall’uomo, secondo la versione di Caliendo sarebbe uscita di strada dopo l’urto con un’altra vettura proveniente dal senso opposto, schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Non fu un incidente, Ciro Caliendo arrestato per l'omicidio della moglie Lucia SalconeCiro Caliendo, imprenditore di San Severo, è stato arrestato all’alba per aver ucciso sua moglie Lucia Salcone, il cui corpo è stato trovato tra le fiamme della loro auto.

Morte di Lucia Salcone a Foggia, arrestato il marito Ciro Caliendo che avrebbe simulato un incidente stradaleCiro Caliendo, marito di Lucia Salcone, ha causato la morte della donna e ha cercato di coprire l’omicidio simulando un incidente stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non fu incidente ma omicidio: arrestato Ciro Caliendo per la morte della moglie Lucia Salcone; Cenano insieme, poi l'incidente. Arrestato per la morte della moglie: È stata una messinscena; Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. Incidente stradale simulato, è omicidio volontario; Foggia, morta in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio premeditato.

Cenano insieme, poi l'incidente. Arrestato per la morte della moglie: È stata una messinscenaCiro Caliendo, imprenditore vitivinicolo di San Severo (Foggia), è accusato di omicidio volontario premeditato. Secondo gli inquirenti, avrebbe simulato il sinistro e i tentativi di salvare la compagn ... today.it

L'auto si schianta contro un albero e prende fuoco, Lucia Salcone muore a 47 anni. Arrestato il marito: era una messinscenaSAN SEVERO - Svolta nella morte di Lucia Salcone: arrestato il marito Ciro Caliendo, l'imprenditore vitivinicolo di 48 anni accusato ... msn.com

Il 27 settembre scorso era morta in un presunto incidente stradale: ora si scopre che potrebbe essere stata una simulazione del marito per coprire il femminicidio. È la storia di Lucia Salcone, 47 anni, morta in auto nelle campagne di San Severo, in Puglia. La v - facebook.com facebook

Foggia, Lucia Salcone morta in "incidente stradale" nel 2024, arrestato marito Ciro Caliendo, pm: "L'ha uccisa, poi ha simulato schianto" x.com