Piazza Cavour | l’area urbana come spazio pubblico e il dilemma della sua funzionalità

Quando si parla di Piazza Cavour a Como, non si può ignorare il suo stato attuale. La piazza, un tempo cuore pulsante della città, appare oggi vuota e senza anima. Il 5 febbraio 2026, sotto un cielo sereno e con il termometro che segna cinque gradi, cittadini e visitatori si sono trovati lì per capire cosa cambierà in futuro. La domanda resta: come e perché questa piazza, così centrale, si è ridotta a uno spazio senza vita?

**Come e perché la piazza Cavour a Como è ormai un’area urbana senza anima** Il 5 febbraio 2026, con un cielo sereno e una temperatura di cinque gradi, la piazza Cavour a Como è stata presentata a un pubblico in attesa di un nuovo futuro. Ma il futuro, o meglio il suo progetto, è ancora da definire. Oggi, l’area urbana, centrale nella città del lago, sembra ormai solo un’immagine su schermo, un rendering in cui il cuore della città è stato lasciato fuori. Non è soltanto la forma, bensì il modo in cui viene vissuta, il modo in cui è pensata per essere vissuta, che conta. E proprio in questo punto, nel confronto tra visione tecnologica e reale funzionalità, nasce il problema.🔗 Leggi su Ameve.eu

