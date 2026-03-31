Svezia-Italia Under 21 | Baldini cambia Fini per Cherubini Orario tv e ultimissime

L’Italia Under 21 affronta la Svezia in una partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. L’incontro si svolge a Boras e ha inizio alle ore 18. Durante la formazione, l’allenatore ha deciso di sostituire Fini con Cherubini. La squadra italiana cerca di mantenere il cammino positivo dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord.

Boras (Svezia), 31 marzo 2026 – Messi in cascina i tre punti pesantissimi contro la Macedonia del Nord, l’Italia Under 21 di Silvio Baldini è pronta a continuare la sua corsa nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria e oggi alle ore 18.30 (il match sarà trasmesso in esclusiva su Rai Due e in streaming su Rai Play) affronterà alla Boras Arena la Svezia con l’obiettivo di conquistare un altro successo, che sarebbe decisamente prezioso per tenere il passo della Polonia prima del girone con tre lunghezze di vantaggio sugli azzurri (oggi la selezione polacca affronta quella montenegrina). IL CT Baldini ha parlato alla vigilia della sfida: “Dobbiamo pensare alla Svezia adesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Svezia-Italia Under 21: Baldini cambia Fini per Cherubini. Orario tv e ultimissime Articoli correlati Leggi anche: Italia-Svezia e Italia-Cina oggi, Mondiali curling 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Under 21, pronostico Svezia-Italia: gli azzurrini non possono sbagliare; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Under 21, missione Svezia: l'Italia di Baldini cerca il pass per l'Europeo 2027Dopo il recente successo per 4-0 contro la Macedonia del Nord, gli Azzurrini guidati dal CT Silvio Baldini cercano punti pesanti in trasferta per consolidare il secondo posto nel Gruppo E ... rainews.it Non solo Bosnia-Italia, dove vedere in TV e streaming Svezia-Italia Under 21 • Il calcio italiano è in fermento, con due eventi che catturano l’attenzione degli appassionati. Da un lato, la nazionale maggiore, guidata da Gennaro Gattuso, affronta la Bos… x.com L'Italia Under 21 sfida la Svezia, il ct Baldini: "Servirà più intensità, sono fiducioso" - facebook.com facebook