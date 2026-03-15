Italia-Svezia oggi in tv Mondiali curling femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi, domenica 15 marzo alle 20.30, si svolge la partita tra Italia e Svezia valida per il round robin dei Mondiali di curling femminile 2026. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La partita si svolge in un impianto dedicato alla competizione e vede le due nazionali sfidarsi in una fase preliminare del torneo.

Oggi domenica 15 marzo (ore 20.30) si gioca Italia-Svezia, incontro valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile: dopo aver esordito contro la Corea del Sud, le azzurre torneranno sul ghiaccio di Calgary (Canada) per affrontare la compagine scandinava, reduce dai match disputati contro le padrone di casa e la Danimarca. Il quartetto tricolore partirà con gli sfavori del pronostico, ma ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà le gialloblù e sognare il colpaccio. La skip Stefania Constantini (bronzo olimpico a Milano Cortina 2026 nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner) e le compagne di squadra ( Elena Mathis,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Italia-Svezia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, tv, programma, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Altri aggiornamenti su Italia Svezia oggi in tv Mondiali... Temi più discussi: Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: l’Italia piega la Svezia e resta in corsa per le semifinali; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste; Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca al comando; Italia vs Svezia - Formazione Curling in carrozzina | Paralimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le gialloblu battono di misura delle buone azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 La Svezia è la favorita per vincere il girone, con la Danimarca che ha vinto 3-1 contro la Serbia. Le ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or facebook IL 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità x.com