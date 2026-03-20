LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | si parte! Gli italiani vogliono essere protagonisti

Alle 11 si è aperta la seconda prova di discesa maschile a Lillehammer, con gli atleti pronti a scendere lungo il tracciato norvegese. Nel frattempo, continua anche la discesa femminile, con gli sciatori impegnati in questo momento. La gara si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti sulle performance dei partecipanti e sulle temperature che influenzano le condizioni della pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.00 Stefan Rogentin chiude al secondo posto 49 centesimi da Schieder. Attenzione, parte ora Giovanni Franzoni. 10.59 Dominik Paris vola nella parte alta con 29 centesimi su Schieder, quindi arriva a metà pista perdendo mezzo secondo. Nel finale continua a perdere e chiude secondo a 65 centesimi. Per il momento tre azzurri in vetta. Al via ora lo svizzero Stefan Rogentin. 10.57 Franjo von Allmen è il più veloce in alto con 55 centesimi su Schieder. Arriva a metà pista e ne mantiene 11, quindi chiude frenando ed è sesto a 1.71 dalla vetta. Ed ora attenzione a Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it

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