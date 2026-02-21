Filippo Ongaro | La maggior parte di noi sa come non vuole invecchiare ma questo non è proattivo Credo che il tassello mancante sia proprio immaginarsi come si vuole essere a 60 70 80 90 anni

Dottor Ongaro, quale «mindset» necessita di un cambiamento? «Viviamo una sorta di attrito: da un lato sogniamo una vita lunga, dall'altro non siamo disposti a fare quei micro cambiamenti che potrebbero trasformarla rendendola non soltanto lunga, ma anche buona. Siamo quindi un po' contraddittori: da un lato esiste questo sogno di prolungare l'esistenza, dall'altro c'è una sorta di paralisi, di stallo nel vero cambiamento quotidiano, che rappresenta di fatto “i mattoni" con cui costruire questa prospettiva». Il concetto di longevità esiste da qualche anno. Ha già comportato dei cambiamenti culturali secondo lei? «Oggi vedo più consapevolezza, ma paradossalmente non vedo più azione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

