Nel nuovo teaser, Jason Momoa interpreta Lobo nel prossimo film diretto da Craig Gillespie, in uscita questa estate. Con un cast che include Milly Alcock, il film promette di offrire un'avventura coinvolgente. James Gunn ha condiviso un video inedito che anticipa alcuni momenti della produzione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa attesa pellicola.

In estate arriverà nei cinema di tutto il mondo il nuovo film diretto da Craig Gillespie con star Milly Alcock, ecco un video inedito condiviso da James Gunn. James Gunn, responsabile dei film tratti dai fumetti della DC insieme a Peter Safran, ha pubblicato online un nuovo teaser dell'atteso Supergirl. Nel filmato si vede Jason Momoa che condivide il suo entusiasmo per avere 'finalmente' la possibilità di interpretare Lobo sul grande schermo. Cosa mostra il teaser di Supergirl Il nuovo video promozionale di Supergirl mostra Jason Momoa mentre sta per andare sul set del film e gli viene chiesto se ha qualche commento da fare dopo aver ottenuto la possibilità di interpretare il villain Lobo.

Supergirl: Jason Momoa è Lobo nel nuovo teaser (ed è perfetto!)Nel nuovo teaser, Jason Momoa si presenta nei panni di Lobo, uno dei personaggi più iconici e irriverenti dell’universo DC.

