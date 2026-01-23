Supergirl | Il nuovo teaser introduce Jason Momoa nel DCU come Lobo

Warner Bros. Pictures ha diffuso il nuovo teaser di Supergirl, in uscita il 25 giugno 2026, nel DCU. Il video introduce Jason Momoa nel ruolo di Lobo, un personaggio che si aggiunge al cast e promette di arricchire la trama del film. La pellicola si presenta come un tassello importante nel panorama dei film DC, con una presentazione che anticipa contenuti e personaggi chiave.

Warner Bros. Pictures ha svelato un nuovo teaser trailer di Supergirl, il nuovo film DCU in arrivo nelle sale dal 25 giugno 2026, ma il protagonista assoluto è Lobo. L’attesa è finita. Dopo una serie di speculazioni, ed una brevissima apparizione nel primo teaser ( lo trovate a questo indirizzo ), l’attore Jason Momoa si è finalmente mostrato come Lobo, il temibile mercenario DC Comics che andrà a scontrarsi con la protagonista Kara Zor-ElSupergirl (Milly Alcock) nel film in uscita dal prossimo mese di giugno. Il breve teaser, oltre a mostrare il look di Lobo, offre anche una serie di sequenze concitate, dove l’azione e gli effetti visivi prendono il sopravvento, con chiaramente la Alcock al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

