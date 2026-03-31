Supergirl il nuovo trailer conferma il cameo di Superman e mostra un’eroina spezzata

Warner Bros. ha diffuso il nuovo trailer di Supergirl, che sarà disponibile dal 25 giugno. Nel video si conferma la presenza di un cameo di Superman e si vede un’eroina visibilmente ferita o provata. Il trailer fornisce alcune anticipazioni sulla trama e sui personaggi protagonisti del film.

Warner Bros. ha pubblicato il nuovo trailer di Supergirl, in arrivo il 25 giugno; secondo lungometraggio del DCU di James Gunn, il film racconta le avventure del personaggio già visto in Superman; al fianco del fedelissimo cane Krypto, suo unico amico, Kara-El affronterà il temibile Krem delle colline gialle, assistita dal mitico antieroe Lobo. Il trailer conferma la partecipazione nel film dell’Azzurrone di David Corenswet, un cameo (ma sarà solo un cameo?) a lungo anticipato dagli insider di settore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia) Il nuovo corso dell’universo DC, guidato da James Gunn, ha già dimostrato di voler ridefinire tono e identità dei suoi personaggi più iconici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Supergirl, il nuovo trailer conferma il cameo di Superman e mostra un’eroina spezzata Articoli correlati Leggi anche: Supergirl: il nuovo teaser anticipa il trailer e mostra il Superman di David Corenswet Supergirl: James Gunn conferma il posto nella timeline DCU, chiarito il legame con SupermanNon è una sorpresa per i fan, ma il regista e CEO dei DC Studios ha fatto chiarezza sulla cronologia del titolo DC dedicato alla cugina di Superman. Contenuti utili per approfondire su Supergirl il nuovo trailer conferma il... Temi più discussi: Supergirl – Nel nuovo trailer (in arrivo domani) ci sarà anche Superman, ecco il teaser; Supergirl: nuovo trailer in arrivo domani; Supergirl, Un Video annuncia l'arrivo del Nuovo Trailer Ufficiale del Film con Milly Alcock - HD - Film (2026); Supergirl, c'è anche Superman nel nuovo teaser! Il trailer arriva domani. Supergirl: nel nuovo trailer del film appare anche il (suo) cugino SupermanAltra tappa della promozione del film DC Comics/Warner Bros in arrivo al cinema il 25 giungo prossimo: ecco il nuovo trailer ufficiale del film con Milly Alcock nel ruolo di Supergirl. comingsoon.it Il nuovo trailer ufficiale di SupergirlWarner Bros. Discovery e DC Studios hanno diffuso il nuovo trailer ufficiale di Supergirl, l’ adattamento cinematografico sulla ragazza d’acciaio con protagonista Milly Alcock. Lo potete vedere di seg ... lospaziobianco.it